В Брянске завершили расследование уголовного дела о взятке сотруднику областного управления капитального строительства. За содеянное готовится отвечать гендиректор коммерческой фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в четверг, 14 января.Бизнесмена обвиняют в даче взятки должностному лицу в значительном размере.По версии следствия, обвиняемый преступил закон в октябре 2017 года и дважды в 2019-м. Он переводил деньги на карту замдиректора по техническим вопросам облуправления капстроительства. Взамен фирма получала покровительство и упрощенную приемку работ по муниципальным и государственным контрактам. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 57 тысяч рублей.- Следователи завершили расследование этого уголовного дела, - говорят в Следственном комитете. - Его материалы с обвинительным заключением передали прокурору для изучения и принятия решения о направлении дела в суд. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 15-кратной суммы взятки.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».