194 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро четверга, 14 декабря.Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 25878. Из них 23463 человека – или 90,7 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 203 выздоровления.В отчетный период зафиксировали две новые смерти от ковида. А всех жертв коронавируса теперь 220.Брянская область находится на 41 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,7 процента.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».