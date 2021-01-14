Задержанному за взятки начальнику отделения №1 по экзаменационной работе МРЭО ГИБДД Армену Мктрчяну продлили арест. В СИЗО он проведет еще два месяца. Такое решение принял Советский райсуд города.Подполковника полиции задержали в сентябре прошлого года. Его заподозрили в получении взяток и превышении должностных полномочий.Из материалов уголовного дела следует, что Мктрчян действовал в сговоре со своим коллегой. За деньги те оформляли успешную сдачу экзамена на получение водительских прав. Хотя фактически их не проводили.На период следствия фигуранта взяли под стражу.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».