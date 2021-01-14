Три человека получили травмы в массовом ДТП в Выгоничском районе утром в четверг, 14 января. Столкнулись фура, «КамАЗ» и легковушка. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.Сообщение о дорожной аварии поступило в ведомство в 07.14. Уточнялось, что столкнулись три автомобиля на трассе на трассе А-240. К месту ЧП выезжали подразделения четырех пожарных частей, сотрудники ГИБДД и медики.«В результате ДТП есть пострадавшие. Пожарно-спасательным подразделением проводились работы по деблокированию одного из них», - сказано в релизе брянского Главка МЧС.Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», автоавария случилась вблизи населенного пункта Северный. Все пострадавшие живы.- Одного их пострадавших пришлось извлекать из искореженной машины пожарным-спасателям ПСЧ-26, - уточняет начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Татьяна Сенина. - Для этого использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ).Кстати, вечером накануне в Выгоничском районе произошла еще одна автоавария с участием грузовиков. Подробности читайте тут.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».