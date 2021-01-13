Два большегрузных автомобиля угодили в серьезное ДТП в Выгоничском районе в снегопад в среду, 13 января. В большей степени досталась кабине фуры. Снимки с места происшествия разместили в соцсетях очевидцы.Пост о дорожной автоаварии опубликовали около девяти часов вечера. Автор уточнил, что произошла она у поворота на деревню Хмелево, где расположено предприятие АПХ «Мираторг». Сообщение брянец проиллюстрировал фотографиями. Видно, что дорогу не поделили два грузовых автомобиля. Причем, судя по повреждениям, столкновение было необычайно сильным. У одной из машин смяло кабину.Инцидент активно обсуждают пользователи. В комментариях пишут, что ДТП на этом участке – не редкость. Причем зачастую их провоцируют именно водители грузовиков. Место называют «проклятым» или же «гиблым». Процитируем:«Сама там в аварию попала. Неправильно поворот сделан. Там часто аварии» (Елена Тулякова).«Не первый раз там фуры влетают, проклятый участок» (Виктор Квин).«Там надо сменить скоростной режим с 90 на 40, и камеры поставить» (Николай Фомин).В ГИБДД пока не прокомментировали происшествие.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».