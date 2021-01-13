Два административных протокола составили на так называемых безмасочников в Брянске во вторник, 12 января. Об этом сообщают в пресс-службе горадминистрации.В областном центре продолжили рейды на соблюдение масочного режима. По традиции проверяли магазины, ТЦ, салоны красоты и предприятия общепита. А в роли инспекторов выступили сотрудники городского отдела торговли, райадминистраций и полицейские.Всего за сутки осмотрели 75 объектов.- По итогам проведенных проверок участники рейда выписали два протокола по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - уточняют в мэрии. - Нарушителей обнаружили в Бежицком районе и Володарском. В первом случае им стал продавец павильона «Вагонка», во втором – покупатель ТЦ «Европа».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».