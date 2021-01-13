В строящемся бассейне в Фокинском районе Брянска начали акустическое напыление потолка. Технология позволит снизить гулкость и уровень шума в помещении. Работы планируют завершить в течение недели. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в среду, 13 января.Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом ведут в окрестностях Дворца культуры железнодорожников. Коробка здания полностью готова: установили окна и завершают установку дверей. Параллельно на объекте облицовывают стены и полы плиткой.Во всех помещениях СОКа, в том числе в бассейне, монтируют вентиляцию, проводят сантехнические работы.- В спортзале выполнена подготовка для укладки универсального напольного покрытия - здесь можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол, - говорят в управлении капитального строительства города. - Здание СОКа отапливают специально построенной для этого котельной. Сейчас она функционирует в режиме пуско-наладки.Снаружи спорткомплекса устанавливают ограждение. Частично оно фасадное стандартное. А территорию СОКа и существующего футбольного поля разделит высокое четырехметровое.Напомним, еще один аналогичный объект строят в Бежице. Их суммарная стоимость составляет около 400 миллионов рублей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».