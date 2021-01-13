В Брянской области вновь стали болеть коронавирусом пенсионеры и неработающие граждане. На их долю приходится 39 процентов всех случаев. Об этом сообщили на недавнем заседании оперативного штаба.В регионе обнародовали уточненные статистические данные по заболеваемости ковидом.Так, по частоте заболеваемости на первое место вышли безработные и пенсионеры. На второе переместились рабочие предприятий. Их процент – 15. Дальше по убывающей идут медики (9 процентов), педагоги (8,7 процентов) и работники промпредприятий, госслужащие, работники торговли, пищевой промышленности, ЖКХ, силовики.Заметим, в конце декабря на Брянщине зафиксировали 10-процентный рост заболеваемости коронавирусом среди работающих граждан. Чаще болели офисные работники муниципальных, региональных и федеральных организаций.По данным на 11 января, среднесуточный показатель темпа прироста заболеваемости за последнюю неделю в регионе составил 0,7 процентов. Коэффициент распространенности инфекции – 0,96. А средний показатель тестирования методом ПЦР – 114 на 100 тысяч населения в сутки.– Среднесуточный показатель темпа прироста за две недели составил 0,8% процентов, – отмечают в оперативном штабе. – На первой неделе 2021 года отмечено снижение заболеваемости «Ковид-19» на 4,1 процента по сравнению с предыдущей неделей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».