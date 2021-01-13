В Брянске на новогодних праздниках отремонтировали 320 квадратных метров ям на дорогах. На каникулах было мало машин на дорогах, поэтому ничего не помешало работам. В декабре прошлого года дорожники залатали 240 квадратных метров выбоин.- Работы прошли на проспекте Станке Димитрова, улицах Красноармейской, Крахмалева, Покровская Гора, Камозина, Ульянова, Брянской Пролетарской дивизии, Карла Либкнехта, Нахимова, Флотской, Бурова, Куйбышева, Речной, Пушкина, Шолохова и других, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.Для ремонта в зимних условиях используют рециклер с холодным асфальтобетоном и специальную органоминеральную смесь. Их можно применять и при отрицательных температурах.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».