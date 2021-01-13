Брянский губернатор поручило чиновникам на местах проверить районные больницы. Об этом Александр Богомаз сказал на заседании оперативного штаба 11 января, сообщают в пресс-службе областного правительства.- Обращаюсь к главам муниципальных образований, - сказал глава региона. - Глава, его заместитель по социальным вопросам должны начинать работу с больниц: какая ситуация в муниципалитете, сколько заболевших, как принимают больных, как жители обеспечиваются лекарствами. Это ваши полномочия.По словам Александра Богомаза, власть должна контролировать работу первичного звена и районных больниц.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».