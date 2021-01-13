Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала историю брянского мальчика Саши одной из самых запоминающихся в ушедшем году.- Яркая история с абсолютно для меня неожиданным завершением, - рассказала уполномоченный по правам ребенка порталу \\"РАПСИ\\". - Ребенок набрал в весе, стал восстанавливаться, в итоге его забрали родители. Совершенно чудесная история с очень добрым концом.Напомним, маленького Сашу нашли во время проверки детских интернатов в Дубровском районе. В четыре года он весил 4,5 килограмма. Мальчика перевезли в больницу в Москву. После он восстанавливался в хосписе.- Некоторые скептики вообще не верили, что ребенку можно еще помочь, - отмечает Анна Кузнецова.Сейчас Сашу вернули родителям. Дом-интернат ему теперь не нужен.Мальчик родился здоровым, случилось несчастье - он выпал из окна. Дома Саша находиться не мог, его определили сначала в Карачевский дом ребенка, а после - в Дубровский дом-интернат. Но условия ухода за ребенком здесь оставляли желать лучшего.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».