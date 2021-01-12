В Брянской области запрет на проведение корпоративных праздников продлили до 2 февраля. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в первый рабочий день после новогодних каникул 11 января.- Продлен запрет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, на проведение массовых мероприятий развлекательного характера с организацией досуга, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области.До 2 февраля подросткам запрещено посещать торговые центры без взрослых. До 31 января брянцы старше 65 лет не должны без особой необходимости покидать свои дома.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».