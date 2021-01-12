В новом году границу в Брянской области пытались незаконно пресечь больше 600 иностранцев. Поток нарушителей, которые пытаются въехать на территорию России из Белоруссии, не прекращается с самого утра до глубокой ночи. Иностранцы-одиночки или группы используют для этого проселочные дороги и основные магистрали.Только 10 января пограничники задержали 200 человек. Самую многочисленную группу задержали на гомельской трассе около полуночи. На семи машинах из Белоруссии в Россию ехали около 70 человек.- Сумма наложенных штрафов в 2021 году составила свыше одного миллиона рублей, - говорят в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».