В Брянске задержали создателя виртуального магазина, в котором продавались наркотики и психотропные вещества. 30-летний мужчина признался полицейским, что занимается противозаконной деятельностью несколько месяцев.Летом прошлого года он открыл виртуальный магазин на специализированной платформе в теневом сегменте интернета.- При обыске в арендуемом гараже полицейские изъяли 180 граммов марихуаны, полграмма гашиша и больше 10 граммов синтетических наркотиков, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - На задержанного мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная реализация наркотических средств в крупном размере». Подозреваемому грозит от 10 до 20 лет колонии.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».