Жителей Брянской области предупредили о сильном ветре в среду, 13 января. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.Оперативное предупреждение действует с одиннадцати часов утра до шести часов вечера.Из-за непогоды возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций. Могут оборваться линии электропередач, случиться нарушения в работе транспорта и коммунальных служб. Жителей просят не парковать машины под ветхими деревьями и ненадежными конструкциями.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».