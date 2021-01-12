В Новозыбковском районе во время пожара погибла 66-летняя женщина. Сообщение о возгорании частного дома на улице Советской в селе Старые Бобовичи поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 7.17 во вторник, 12 января. На место выехали две пожарные машины.Когда приехали спасатели, жилой дом размером пять на шесть метров полностью пылал. Из-за сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы.С огнем удалось справиться через час. В 8.15 пламя потушили.- Причина пожара устанавливается, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».