При столкновении двух автомобилей в Советском районе Брянска пострадала 75-летняя женщина. В момент аварии та шла по тротуару, рассказывают в городском отделе ГИБДД.ДТП произошло около половины пятого вечера на проспекте Станке Димитрова.По предварительной информации, столкнулись автомобили «Киа Сид» и «Лада Ларгус». Это спровоцировал водитель «Киа»: налетел ехавшую впереди в попутном направлении легковушку. А сама «Киа» следовала со стороны улицы Спартаковской в сторону улицы Карачижской.- В ДТП пострадала 75-летняя пенсионерка, которая шла по тротуару, - рассказывают в Госавтоинспекции. - У нее медики диагностировали вывих правого плеча и ушибленную рану правой голени.Кстати, оба водителя - 27-летний «Киа» и 63-летний «Лады» - трезвые.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».