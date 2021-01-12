Ковид-ограничения для детей и подростков в Брянской области вновь продлили. Такое решение приняли в региональном оперативном штабе. Об этом стало известно во вторник, 12 января.Несовершеннолетним по-прежнему нельзя находиться в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых (родителей или законных представителей). Ограничения распространяются на фуд-корты, организации общественного питания, развлечения и досуга.Ограничения действуют до 2 февраля.Также, напоминаем, до 17 января в Брянской области действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Им настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения общественных мест и максимальное количество времени проводить дома. Это же касается и работающих пенсионеров. Продолжить трудовую деятельность могут лишь те сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования предприятия/учреждения. В первую очередь это медики.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».