В Брянске задержали двух мужчин, которые, как полагает следствие, до смерти забили человека в его же квартире. Об инциденте сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в понедельник, 11 января. Идет расследование.Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Фигурантов - два. Оба имеют судимости.Из материалов следует, что преступление подельники совершили вечером 2 января. Они находились в помещении одной из квартир дома по улице Академика Королева в Володарском районе. Избиению предшествовала ссора с владельцем жилища. Удары жертве наносили руками и ногами в область головы и груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.- Следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли следы, имеющие значение для расследования, назначили необходимые судебные экспертизы, - говорят в Следственном комитете. - Обоим подозреваемым предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».