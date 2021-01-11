Больше 0,8 миллиона рублей перевели телефонным мошенникам жители Брянской области в первую неделю нового 2021 года. Заявления в полицию написали 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в понедельник, 11 января.Общая сумма ущерба составила 828 900 рублей.Почти в трети случаев мошенники сработали по наипопулярнейшей схеме – со звонком из банка. Жертв пугали несанкционированными списаниями средств, ошибочными кредитами или же блокировкой счета/карты. В разговоре неизвестные уточняли данные банковских продуктов и сумму находящихся там денег. Чтобы «обезопасить» сбережения, клиентам следовало выполнить ряд операций либо сообщить код из смс-сообщения. В реальности же брянцы теряли все свои электронные накопления.- По такой схеме злоумышленники обманули пять человек, а суммарный ущерб превысил 465 тысяч рублей, - говорят в полицейской пресс-службе. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».Добавим, последней жертвой минувшей недели стала 41-летняя работница магазина, торгующего хозяйственным инвентарем. Ей на рабочий телефон позвонил мужчина, который представился родственником директора. Тот сообщил о необходимости срочно оплатить установку рекламной конструкции. Деньги следовало перевести на банковский счет. Потерпевшая не стала проверять эту информацию и перевела мошеннику 42500 рублей.Еще больше примеров телефонных мошенничеств доступно здесь.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».