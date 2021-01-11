В Стародубском районе через суд пытаются добиться выделения жилья для сироты. Иск подала районная прокуратура, куда обратился 26-летний местный житель.Во время проверки установили, что молодой человек остался без попечения родителей, когда был маленьким. В 2010 году межведомственная комиссия признала жилье, которое за ним было закреплено, непригодным для проживания.С 2013 года сирота состоит на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Но через семь лет у него по-прежнему нет положенной по закону квартиры или дома.- В исковом заявлении прокурор требует обязать администрацию обеспечить молодого человека жилым помещением по договору найма специализированного жилого помещения по месту жительства, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Иск находится на рассмотрении.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».