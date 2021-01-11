В Брянске на новогодних праздниках за нарушение правил оштрафовали 122 таксиста. К административной ответственности привлекли 39 водителей автобусов, и даже трех велосипедистов.Всего штрафы выписали 1172 участникам дорожного движения, водителям и пешеходам.33 автомобилиста были пьяными за рулем. 21 из них отказался пройти тест на алкоголь, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.С 1 по 10 января в городе случилось шесть аварий с пострадавшими. В 60 ДТП механические повреждения получили только машины.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».