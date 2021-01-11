В Клинцовском районе за неоднократную продажу домашнего самогона будут судить 59-летнюю местную жительницу. Уголовное дело передали в суд.По версии следствия, женщина готовила дома крепкие спиртные напитки и продавала местным жителям. 23 сентября прошлого года ее оштрафовали по административному делу. Но 15 ноября она вновь продала самогон.- Уголовное дело направлено в Клинцовский районный суд для рассмотрения по существу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».