В Брянской области за сутки выявили 188 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные опубликовали в понедельник, 11 января. Выздоровели за то же время 215 человек.Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе составляет 25312 человек. Из них вылечились 22855 пациентов.Новых смертей не регистрировали. С весны от коронавируса умерли 218 брянцев.В регионе за прошедший день сделали 2157 тестов на ковид.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».