В Брянске ускорилось строительство торгово-развлекательного центра \\"Мегагринн\\" на старом аэропорту. Работы не прекращаются в выходные дни и по вечерам.Предполагается, что ТРЦ возведут через два года. В этом году компания-владелец планировала выделить 1,8 миллиарда рублей на достройку центра. Общая сметная стоимость строительства составляет порядка 10 миллиардов рублей.Предполагается, что площадь торгового центра составит 200 тысяч квадратных метров. В нем будет работать около 2000 человек.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».