Во время ночного пожара в Советском районе Брянска пострадал человек. Сообщение о возгорании в переулке 4-ом Карачижском поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 00.38 в понедельник, 11 января. На место выехали четыре пожарные машины.Когда спасатели прибыли, жилой дом размером 10 на 12 метров полностью пылал. Из-за сильного задымления на пожаре работали два звена газодымозащитной службы. Через полчаса огонь потушили.- В результате пожара есть травмированный, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Причина пожара устанавливается.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».