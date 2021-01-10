В Брянской области еще 192 человека заразились коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 25124. Такие данные 10 января опубликовали в оперативном штабе.За сутки вылечились 265 пациентов. Всего болезни победить смогли 22640 брянцев. От коронавируса скончались 218 человек. За последние 24 часа от ковида никто не умер.В регионе выполнили только 259 тестов на инфекцию. День назад тестов не выполняли совсем.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».