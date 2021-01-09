В ДТП в брянском Новозыбкове пострадала 29-летняя пассажирка иномарки. Автоавария случилась 7 января. Женщину госпитализировали на следующий день, сообщают в УГИБДД по Брянской области.Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины одиннадцатого вечера на перекрестке улиц Первомайской и Комсомольской. 55-летний водитель \\"Лады Гранта\\" ехал по второстепенной дороге и не пропустил \\"Рено Сценик\\", который двигался по главной. Машины столкнулись.У пострадавшей диагностировали травму головы, сотрясение мозга, ушибы плеча и таза.Полицейские проводят проверку по факту аварии.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».