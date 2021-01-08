В Брянской области за сутки коронавирус обнаружили в 17 муниципалитетах, сообщили в оперативном штабе 8 января.Больше всего новых заболевших выявили в Брянске: здесь подтвердили 102 случая коронавируса. В Дятьковском районе 23случая, в Брянском 12. Замкнули ТОП лидеров среди районов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом Карачевский, Трубчевский, Стародубский, Навлинский районы. Там за сутки выявили 11 и по 8 ковид-положительных соответственно. 7 пациентов прибавилось в Комаричском районе.За прошедшие сутки коронавирус в регионе подтвердили у 198 пациентов. Среди них один иногородний. Выздоровел 131 пациент, новых смертей не произошло.В целом с начала пандемии в области у 24737 человек подтвердили «Ковид-19», вылечились 22243 жителя области, умерли 218 пациентов.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».