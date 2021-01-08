В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 198 человек, сообщают в оперативном штабе. В их числе один иногородний. С опасной инфекцией справился 131 человек. Смертельных случаев не выявили. Медики выполнили 1337 тестов на выявление «Ковида-19».Всего в области с начала пандемии коронавирусом заболели 24737 человек. Среди них 52 иногородних. Выздоровели 22243 пациента, умерли 218. В медицинских лабораториях Брянщины провели 378519 исследований на COVID-19.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».