В Брянской области в 2020 году капитально отремонтирована дорога – подъезд к Новозыбкову. Всего отремонтировали 2 километра 250 метров.Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.На объекте установили недостающее электроосвещение, сделали водопропускные трубы, тротуары, которых не было раньше.Строительство автодороги провели в рамках национального проекта \\"Безопасные и качественные автомобильные дороги\\".Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».