В Брянской области зафиксировали снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На среду, 6 января, он немного меньше единицы.Обновленный показатель рассчитали на основе статистических данных регионального оперштаба. Суточное изменение составило почти две сотых: коэффициент снизился с 0,988 до 0,97.Отметим, коэффициент необходим для оценки эпидемиологической стабильности региона. Для его расчета берут последних суточных приростов. А затем сумму четырех самых последних делят на сумму последующих. Значение должно быть меньше единицы.Кстати, сейчас всех ковид-положительных в регионе 24341. За сутки выявили 199 новых случаев.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».