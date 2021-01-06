Наезд на 45-летнего пешехода зафиксировали в Брянском районе вечером в среду, 5 января. Пострадавший отказался от госпитализации, сообщают в УГИБДД по региону.ДТП произошло около половины седьмого на 108-м километре автодороги «Подъезд к городу Брянску от М-3»По предварительной информации, пешехода в темноте не заметил 44-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер». Он направлялся в сторону областного центра. А пострадавший находился на проезжей части. Он был одет в темную. Одежду, на которой не было светоотражающих элементов.- У 45-летнего мужчины медики диагностировали перелом левой голени и ссадину правого коленного сустава, - говорят в Госавтоинспекции. – Больной отказался от госпитализации. А потому его отпустили домой, назначив лечение.Всего за среду, 5-е, на брянских дорогах зафиксировали три ДТП с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».