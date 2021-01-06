199 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали Брянской области за последние сутки. Обновленную статистическую информацию по ковид-ситуации в регионе обнародовал оперативный штаб утром в среду, 6 января.Всех заболевших в Брянской области теперь 24341. Из них 21972 человека уже смогли победить инфекцию. Непосредственно в минувшие 24 часа опасный диагноз сняли у 129 пациентов.Новых смертей от ковида в отчетный период не произошло. Их по-прежнему 218.Сейчас Брянская область занимает 43 место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, на 48-й строчке рейтинга находится соседняя Орловская область. А на 50-й – Калужская. Там заболевших 22234 и 21889 соответственно.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».