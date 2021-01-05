Профилактический рейд по соблюдению правил поведения на льду провели в Брянске во вторник, 5 января. Выявить удалось одного нарушителя. На рыбака составили протокол об административном правонарушении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.Проверки организовали в пяти местах: заливе у нефтебазы, озерах Мутное, «ДСК», Керамзитное и Орлик. В них участвовали сотрудники чрезвычайного министерства, полицейские и следователи.- Многие любители подледной ловли были оснащены необходимыми спасательными средствами, - рассказывают в брянском Главке МЧС. - Однако нашелся и рыбак, пренебрегший правилами. На него составили протокол, а также вручили информативную листовку с актуальной информацией о правилах безопасности.Уточним, нарушителя привлекли к ответственности в соответствии со статьей 21-й закона Брянской области об административных правонарушениях. Так, наказание для граждан составляет до 1000 рублей штрафа. Для должностных лиц – до 3000 рублей, а юридических – до 10000 рублей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».