В пожаре в Трубчевске в ночь с 4 на 5 января погиб 55-летний мужчина. Официальные подробности происшествия «Комсомольской правде» в Брянске» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.- При тушении пожара на улице Партизанской в Трубчевске обнаружили тело мужчины 1965 года рождения, - прокомментировала начальник пресс-службы Татьяна Сенина.Кстати, еще один трагический случай произошел днем ранее в селе Шведчики Севского района. Там в пожаре погиб 60-летний мужчина.- Чтобы избежать пожаров, соблюдайте требования пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов и газового оборудования, - напоминают в чрезвычайном министерстве. - Регулярно проверяйте исправность отопительных печей, при любом нарушении в печной системе устраняйте их. Будьте осторожны с огнем и не оставляйте детей без присмотра взрослых.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».