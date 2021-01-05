В Брянской области еще два человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром во вторник, 5 января. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 218.За сутки 133 пациента выздоровели от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 21843 человека.Всего в Брянской области зарегистрировано 24142 случая заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 197 или 0,8 процента. Сейчас наш регион занимает 43 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».