197 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро вторника, 5 января.Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 24142. Из них 21843 человека – или 90,5 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 133 выздоровления.Брянская область находится на 43 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,8 процента.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».