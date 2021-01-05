В Почепе в ДТП на Красноармейской пострадала 15-летняя девочка. Ее сбила иномарка на нерегулируемой «зебре». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Инцидент произошел около семи часов вечера 4 января.Предварительно, подростка сбил 40-летний мужчина на «Рено Меган». Тот следовал от улицы Толстого в направлении Красноармейской.- Медики отпустили пострадавшую домой, назначив лечение, - говорят в ГИБДД. - У нее диагностировали перелом левого плеча, ушиб груди и голени.По факту автоаварии полицейские проводят проверку.Кстати, всего за сутки в регионе случилось три ДТП, в которых калечились люди.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».