В новогоднюю неделю жители Брянщины перевели на счета мошенников 4 миллиона 265,3 тысячи рублей. В полицию написали 29 заявлений.Большинство потерпевших поверили, будто им звонят сотрудники банков и передали злоумышленникам данные своих банковских карт. Так за прошедшую неделю без денег остались 13 человек. Они подарили мошенникам 3 миллиона 822 тысячи рублей.Даже в праздники люди стремятся подзаработать. В возможность легких денег, полученных в интернете, поверила 42-летняя жительница Бежицы. Она по указке «бизнес-партнера» перевела мошеннику 20 тысяч рублей.Такую же сумму потеряла 56-летняя жительница Советского района. Она поверила сообщению в социальной сети от знакомой о получении компенсации. Сходным образом обманули 67-летнюю жительницу Советского района. Женщина осталась без 4,5 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что страницы их приятелей, с которых поступали «выгодные» предложения, были взломаны.При попытке зарегистрироваться на сайте знакомств без 14 тысяч рублей остался 41-летний житель Володарского района. Он при вводе личной информации неосмотрительно сообщил свои банковские данные.Продолжились мошенничества, связанные с сайтами объявлений. 109 тысяч рублей потерял 25-летний житель Советского района, который хотел купить мотоцикл. При общении с «продавцом» он передал незнакомцу сведения о своем банковском счете. При схожих обстоятельствах своих денег лишились еще более десяти жителей области.По всем случаям проводится проверка для возбуждения уголовных дел за мошенничество, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».