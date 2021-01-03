В Брянске ищут 27-летнюю Елену Кашину (Карташову) и ее годовалую дочь Ангелину. Их месторасположение неизвестно с 23 декабря 2020 года.Женщина с ребенком проживает в поселке Искра Октября Рыбинского района Ярославской области. По сообщению поисковиков отряда «ЛизаАлерт», они могут находиться в Брянске.Приметы Елены Сергеевны Кашиной: рост 165 сантиметров, худощавая, светло-русые волос, серые глаза. Была одета в светло-салатовую куртку с капюшоном, черные лосины и белые кроссовки.Приметы Ангелины: рост от 74 до 80 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Девочка была одета в темно-синий комбинезон (как на фото), белую шапку с вязаными цветами.Если вы располагаете сведениями о пропавших, сообщите на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или в полицию - 02, 102.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».