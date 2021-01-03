В Брянске в первые два дня 2021 года задержали 10 пьяных водителей. Об этом рассказали в ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Всего за 1 и 2 января в областном центре зафиксировали 14 аварий, в которых машины получили механические повреждения. В четырех ДТП есть пострадавшие. Сотрудники ДПС выявили 130 случаев различных нарушений правил дорожного движения.Напомним, в целом по Брянской области только 1 января остановили 30 нетрезвых водителей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».