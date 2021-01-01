В Брянской области за сутки от коронавируса вылечились 266 человек. Такие данные 1 января опубликовали в региональном оперативном штабе. Новых смертей от коронавируса не зафиксировали.Общее число выздоровевших составляет 21566 человек. Это 92,3 процента от общего числа заболевших.По официальным данным, от коронавируса в регионе скончалось 116 человек.С начала эпидемии провели 371366 теста на заболевание. Непосредственно накануне – 2563.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».