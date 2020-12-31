Брянский аэропорт в 2020 году перевез почти 100 тысяч пассажиров. В прошлые годы эта цифра колебалась между 8-18 тысячами человек. Об этом говорил губернатор на ежегодной пресс-конференции.В следующем году из Брянска могут запустить еще одно или два направления. С Калининградской областью вопрос уже решен. Рейс из Брянска в Калининград будет открыт, рассказал Александр Богомаз.Удалось договориться с Волгоградской областью. В 2021 году планируют выполнять несколько рейсов в неделю до Москвы и обратно.- Мы работаем над реконструкцией аэропорта, взлетно-посадочной полосы и дальнейшим развитием транспортных направлений, - ответил глава региона на вопрос журналистов.