В Брянской области на новогодних праздниках общественный порядок будут охранять больше 200 сотрудников Росгвардии.- Особое внимание будет уделено обеспечению сохранности имущества граждан и организаций, обеспечению государственного контроля в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, - говорят в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.Сотрудники перед новогодними каникулами рассказали брянцам, как обезопасить свое имущество, о правилах приобретения и хранения огнестрельного оружия.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».