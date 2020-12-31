Брянцы 30 декабря не смогли вернуться домой на самолете из Санкт-Петербурга. Авиарейс отменили из-за густого тумана. Сначала его задержали на два часа. После пассажирам сообщили, что рейс отменен. И в этом году самолетов до Брянска больше не будет.Об этом написали пассажиры несостоявшегося рейса в неофициальной группе брянского аэропорта в социальных сетях. Им не предложили долететь до Москвы.- Никаких предложений по урегулированию ситуации от авиакомпании не поступило, - пишут брянцы.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».