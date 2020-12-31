В Брянске 40-летнего местного жителя будут судить за занятие высшего положения в преступной иерархии, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Уголовное дело рассмотрят в Брянском областном суде.По версии следствия, мужчина с апреля 2019 года занимает высшее положение в преступной иерархии региона. Он координирует и контролирует криминальную среду в области.9 ноября прошлого года он продемонстрировал свой статус и превосходство над другими преступниками в кальянной на улице Дуки. Криминальный авторитет причинил гражданину Азербайджана травмы.Обвиняемого заключили под стражу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».