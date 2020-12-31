Брянец Михаил Костиков стал участником новогоднего выпуска телешоу \\"Поле чудес\\". Передача вышла в эфир в среду, 30 декабря.Программа была посвящена наступающему году Быка. Участниками стали животноводы со всей России.Житель брянского села Толмачево попал во вторую тройку игроков. К сожалению, поиграть ему не удалось. Слово угадала первая участница. Михаил Костиков - глава крестьянско-фермерского хозяйства. В нем - 300 голов коров.Михаил привез Леониду Якубовичу подарки от производителей Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».