Погибшему в ДТП в Дятьковском районе во вторник, 29 декабря, было 57 лет. Новые подробности происшествия распространила Госавтоинспекция по Брянской области.Трагедия произошла около 07.40 на 36-м километре автодороги «Брянск-Дятьково».Предварительно установили, что погибший управлял автомобилем «ВАЗ». Он двигался со стороны поселка Ивот в сторону райцентра. И допустил столкновение с лесовозом – автомобилем «ТОМ-70.4.13» с прицепом «МАЗ». В этом момент большегруз выполнял разворот.– От полученных травм автомобилист скончался на месте ДТП, – говорят в надзорном ведомстве. – У него взяли кровь на определение состояние алкогольного опьянения.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».