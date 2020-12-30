Сотрудники ООО БрянскЭлектро» (вошедшее в 2020 году в контур «Россети») в рамках оказания благотворительной помощи поздравили маленьких посетителей подшефных социальных организаций с Новым годом и Рождеством.Энергетики передали более двухсот тридцати сладких подарков для ребят, посещающих ГБУСО \\"Центр социальной помощи семье и детям поселка Белые Берега Фокинского района города Брянска\\", ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков им. В.А. Козыревой города Сельцо», «Брянскую областную организацию Всероссийского общества слепых», «Местную религиозную организацию православного Прихода храма Во Имя Святой Троицы города Брянска». Сотрудники энергопредприятия посещают своих маленьких друзей в преддверии Дня защиты детей, начала учебного года и перед самым долгожданным всеми детьми праздником – Новым годом.В связи с действующими в Брянской области ограничительными мерами из-за распространения новой коронавирусной инфекции, в целях защиты здоровья ребят, энергетики передали им подарки через руководителей подшефных организаций.«В этом году самый волшебный праздник - Новый год мы встретим в непривычном нам формате. Мы не сможем лично присутствовать на новогодних утренниках в подшефных организациях, воспитанниками которых являются ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Однако, это не повод грустить. Ведь мы не оставим без внимания наших маленьких друзей. Как и прежде, они обязательно получат новогодние поздравления и подарки от энергетиков», - отметил генеральный директор ООО «БрянскЭлеко» Александр Косарим.